Obi PNut Kenobi मूल्य (OPK)
+0.05%
-5.95%
-10.06%
-10.06%
Obi PNut Kenobi (OPK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04561382 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPK में +0.05%, 24 घंटों में -5.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Obi PNut Kenobi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.20M है, कुल आपूर्ति 999195900.100453 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 206.79K है.
आज के दिन के दौरान, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.95%
|30 दिन
|$ 0
|-13.10%
|60 दिन
|$ 0
|-5.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.
