Obi PNut Kenobi लोगो

Obi PNut Kenobi मूल्य (OPK)

गैर-सूचीबद्ध

1 OPK से USD लाइव प्राइस:

$0.00020721
$0.00020721
-5.90%
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Obi PNut Kenobi (OPK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:40:31 (UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-5.95%

-10.06%

-10.06%

Obi PNut Kenobi (OPK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04561382 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPK में +0.05%, 24 घंटों में -5.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Obi PNut Kenobi (OPK) मार्केट की जानकारी

$ 206.79K
$ 206.79K$ 206.79K

--
----

$ 206.79K
$ 206.79K$ 206.79K

999.20M
999.20M 999.20M

999,195,900.100453
999,195,900.100453 999,195,900.100453

Obi PNut Kenobi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.20M है, कुल आपूर्ति 999195900.100453 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 206.79K है.

Obi PNut Kenobi (OPK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Obi PNut Kenobi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.95%
30 दिन$ 0-13.10%
60 दिन$ 0-5.97%
90 दिन$ 0--

Obi PNut Kenobi (OPK) क्या है

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Obi PNut Kenobi (OPK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Obi PNut Kenobi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Obi PNut Kenobi (OPK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Obi PNut Kenobi (OPK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Obi PNut Kenobi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Obi PNut Kenobi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OPK लोकल करेंसी में

Obi PNut Kenobi (OPK) टोकन का अर्थशास्त्र

Obi PNut Kenobi (OPK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OPK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Obi PNut Kenobi (OPK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Obi PNut Kenobi (OPK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OPK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OPK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OPK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Obi PNut Kenobi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OPK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.79K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OPK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OPK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.20M USD है.
OPK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OPK ने 0.04561382 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OPK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OPK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OPK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OPK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OPK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OPK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OPK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:40:31 (UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

