OATH (OATH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OATH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OATH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.664838 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OATH में -0.43%, 24 घंटों में -14.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
OATH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OATH की मार्केट में उपलब्ध राशि 171.42M है, कुल आपूर्ति 171521630.1008712 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.83K है.
आज के दिन के दौरान, OATH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000104804896827566 था.
पिछले 30 दिनों में, OATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, OATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, OATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.
