O3 Swap मूल्य (O3)
--
-6.39%
-78.73%
-78.73%
O3 Swap (O3) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, O3 ने $ 0 के कम और $ 0.00163936 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. O3 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.87 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में O3 में --, 24 घंटों में -6.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -78.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
O3 Swap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. O3 की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.73M है, कुल आपूर्ति 49489972.31377274 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.85K है.
आज के दिन के दौरान, O3 Swap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, O3 Swap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, O3 Swap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, O3 Swap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.39%
|30 दिन
|$ 0
|-78.37%
|60 दिन
|$ 0
|-72.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
