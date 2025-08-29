O Intelligence Coin मूल्य (OI)
O Intelligence Coin (OI) रियल-टाइम प्राइस $9,803,891 है. पिछले 24 घंटों में, OI ने $ 9,311,018 के कम और $ 10,990,249 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 213,062,243 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 7,375,145 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OI में -1.70%, 24 घंटों में -10.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
O Intelligence Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00 है, कुल आपूर्ति 1.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.80M है.
आज के दिन के दौरान, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -1,136,739.644691907 था.
पिछले 30 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -2,072,135.6959235000 था.
पिछले 60 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -4,461,628.2454625000 था.
पिछले 90 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -4,153,236.979218518 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1,136,739.644691907
|-10.39%
|30 दिन
|$ -2,072,135.6959235000
|-21.13%
|60 दिन
|$ -4,461,628.2454625000
|-45.50%
|90 दिन
|$ -4,153,236.979218518
|-29.75%
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
