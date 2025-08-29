OI की अधिक जानकारी

O Intelligence Coin लोगो

O Intelligence Coin मूल्य (OI)

गैर-सूचीबद्ध

1 OI से USD लाइव प्राइस:

$9,821,550
$9,821,550$9,821,550
-10.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
O Intelligence Coin (OI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:12 (UTC+8)

O Intelligence Coin (OI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 9,311,018
$ 9,311,018$ 9,311,018
24 घंटे में न्यूनतम
$ 10,990,249
$ 10,990,249$ 10,990,249
24 घंटे में उच्चतम

$ 9,311,018
$ 9,311,018$ 9,311,018

$ 10,990,249
$ 10,990,249$ 10,990,249

$ 213,062,243
$ 213,062,243$ 213,062,243

$ 7,375,145
$ 7,375,145$ 7,375,145

-1.70%

-10.39%

-7.22%

-7.22%

O Intelligence Coin (OI) रियल-टाइम प्राइस $9,803,891 है. पिछले 24 घंटों में, OI ने $ 9,311,018 के कम और $ 10,990,249 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 213,062,243 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 7,375,145 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OI में -1.70%, 24 घंटों में -10.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

O Intelligence Coin (OI) मार्केट की जानकारी

$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M

--
----

$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M

1.00
1.00 1.00

1.0
1.0 1.0

O Intelligence Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00 है, कुल आपूर्ति 1.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.80M है.

O Intelligence Coin (OI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -1,136,739.644691907 था.
पिछले 30 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -2,072,135.6959235000 था.
पिछले 60 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -4,461,628.2454625000 था.
पिछले 90 दिनों में, O Intelligence Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -4,153,236.979218518 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1,136,739.644691907-10.39%
30 दिन$ -2,072,135.6959235000-21.13%
60 दिन$ -4,461,628.2454625000-45.50%
90 दिन$ -4,153,236.979218518-29.75%

O Intelligence Coin (OI) क्या है

OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

O Intelligence Coin (OI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

O Intelligence Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में O Intelligence Coin (OI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके O Intelligence Coin (OI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? O Intelligence Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब O Intelligence Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OI लोकल करेंसी में

O Intelligence Coin (OI) टोकन का अर्थशास्त्र

O Intelligence Coin (OI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: O Intelligence Coin (OI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज O Intelligence Coin (OI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OI प्राइस 9,803,891 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OI से USD की मौजूदा प्राइस $ 9,803,891 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
O Intelligence Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00 USD है.
OI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OI ने 213,062,243 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OI ने 7,375,145 USD की ATL प्राइस देखी.
OI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.