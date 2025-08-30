Nyzo मूल्य (NYZO)
Nyzo (NYZO) रियल-टाइम प्राइस $0.00698149 है. पिछले 24 घंटों में, NYZO ने $ 0.0069814 के कम और $ 0.00744819 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NYZO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00209566 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NYZO में -2.15%, 24 घंटों में -4.63%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nyzo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 163.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NYZO की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.44M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 698.15K है.
आज के दिन के दौरान, Nyzo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000339417436305823 था.
पिछले 30 दिनों में, Nyzo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003734049 था.
पिछले 60 दिनों में, Nyzo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019355434 था.
पिछले 90 दिनों में, Nyzo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002590903970394884 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000339417436305823
|-4.63%
|30 दिन
|$ +0.0003734049
|+5.35%
|60 दिन
|$ +0.0019355434
|+27.72%
|90 दिन
|$ +0.002590903970394884
|+59.01%
Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nyzo (NYZO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nyzo (NYZO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nyzo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Nyzo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Nyzo (NYZO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NYZO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
