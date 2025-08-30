NYX की अधिक जानकारी

Nyx by Virtuals लोगो

Nyx by Virtuals मूल्य (NYX)

गैर-सूचीबद्ध

1 NYX से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.80%1D
USD
Nyx by Virtuals (NYX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:58:45 (UTC+8)

Nyx by Virtuals (NYX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0144835
$ 0.0144835$ 0.0144835

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-6.83%

-11.77%

-11.77%

Nyx by Virtuals (NYX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NYX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NYX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0144835 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NYX में -0.21%, 24 घंटों में -6.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nyx by Virtuals (NYX) मार्केट की जानकारी

$ 22.91K
$ 22.91K$ 22.91K

--
----

$ 22.91K
$ 22.91K$ 22.91K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,617.965536
999,998,617.965536 999,998,617.965536

Nyx by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999998617.965536 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.91K है.

Nyx by Virtuals (NYX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nyx by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nyx by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nyx by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nyx by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.83%
30 दिन$ 0-7.44%
60 दिन$ 0-12.82%
90 दिन$ 0--

Nyx by Virtuals (NYX) क्या है

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

Nyx by Virtuals (NYX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Nyx by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nyx by Virtuals (NYX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nyx by Virtuals (NYX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nyx by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nyx by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NYX लोकल करेंसी में

Nyx by Virtuals (NYX) टोकन का अर्थशास्त्र

Nyx by Virtuals (NYX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NYX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nyx by Virtuals (NYX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nyx by Virtuals (NYX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NYX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NYX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NYX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nyx by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NYX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NYX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
NYX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NYX ने 0.0144835 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NYX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NYX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NYX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NYX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NYX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NYX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NYX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:58:45 (UTC+8)

