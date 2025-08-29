NVL की अधिक जानकारी

Nuvola Digital लोगो

Nuvola Digital मूल्य (NVL)

गैर-सूचीबद्ध

1 NVL से USD लाइव प्राइस:

-4.80%1D
USD
Nuvola Digital (NVL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:05 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.11%

-5.20%

+7.60%

+7.60%

Nuvola Digital (NVL) रियल-टाइम प्राइस $0.833018 है. पिछले 24 घंटों में, NVL ने $ 0.802404 के कम और $ 0.879631 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NVL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.93 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.137608 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NVL में -0.11%, 24 घंटों में -5.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nuvola Digital (NVL) मार्केट की जानकारी

Nuvola Digital का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.96M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.50M है.

Nuvola Digital (NVL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nuvola Digital का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0457510430866381 था.
पिछले 30 दिनों में, Nuvola Digital का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1356975492 था.
पिछले 60 दिनों में, Nuvola Digital का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4796984967 था.
पिछले 90 दिनों में, Nuvola Digital का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0994037902995931 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0457510430866381-5.20%
30 दिन$ +0.1356975492+16.29%
60 दिन$ +0.4796984967+57.59%
90 दिन$ +0.0994037902995931+13.55%

Nuvola Digital (NVL) क्या है

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Nuvola Digital प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nuvola Digital (NVL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nuvola Digital (NVL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nuvola Digital के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nuvola Digital प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NVL लोकल करेंसी में

Nuvola Digital (NVL) टोकन का अर्थशास्त्र

Nuvola Digital (NVL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NVL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nuvola Digital (NVL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nuvola Digital (NVL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NVL प्राइस 0.833018 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NVL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NVL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.833018 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nuvola Digital का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NVL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NVL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.96M USD है.
NVL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NVL ने 1.93 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NVL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NVL ने 0.137608 USD की ATL प्राइस देखी.
NVL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NVL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NVL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NVL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NVL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:46:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.