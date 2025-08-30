NUSA की अधिक जानकारी

$8.68
$8.68$8.68
-3.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
NUSA (NUSA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:18:55 (UTC+8)

NUSA (NUSA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 8.65
$ 8.65$ 8.65
24 घंटे में न्यूनतम
$ 9.6
$ 9.6$ 9.6
24 घंटे में उच्चतम

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

$ 9.6
$ 9.6$ 9.6

$ 28.28
$ 28.28$ 28.28

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

-1.40%

-3.51%

-2.18%

-2.18%

NUSA (NUSA) रियल-टाइम प्राइस $8.68 है. पिछले 24 घंटों में, NUSA ने $ 8.65 के कम और $ 9.6 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUSA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.35 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUSA में -1.40%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NUSA (NUSA) मार्केट की जानकारी

$ 804.01K
$ 804.01K$ 804.01K

--
----

$ 992.42K
$ 992.42K$ 992.42K

92.62K
92.62K 92.62K

114,319.62774195
114,319.62774195 114,319.62774195

NUSA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 804.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUSA की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.62K है, कुल आपूर्ति 114319.62774195 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 992.42K है.

NUSA (NUSA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.316362598730288 था.
पिछले 30 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4505015480 था.
पिछले 60 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +1.2300419320 था.
पिछले 90 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.763938195181483 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.316362598730288-3.51%
30 दिन$ +0.4505015480+5.19%
60 दिन$ +1.2300419320+14.17%
90 दिन$ +0.763938195181483+9.65%

NUSA (NUSA) क्या है

NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.

NUSA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NUSA (NUSA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NUSA (NUSA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NUSA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NUSA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NUSA लोकल करेंसी में

NUSA (NUSA) टोकन का अर्थशास्त्र

NUSA (NUSA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NUSA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NUSA (NUSA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NUSA (NUSA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NUSA प्राइस 8.68 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NUSA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NUSA से USD की मौजूदा प्राइस $ 8.68 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NUSA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NUSA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 804.01K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NUSA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NUSA की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.62K USD है.
NUSA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NUSA ने 28.28 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NUSA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NUSA ने 5.35 USD की ATL प्राइस देखी.
NUSA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NUSA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NUSA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NUSA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NUSA का प्राइस का अनुमान देखें.
