NUSA मूल्य (NUSA)
-1.40%
-3.51%
-2.18%
-2.18%
NUSA (NUSA) रियल-टाइम प्राइस $8.68 है. पिछले 24 घंटों में, NUSA ने $ 8.65 के कम और $ 9.6 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUSA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.35 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUSA में -1.40%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NUSA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 804.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUSA की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.62K है, कुल आपूर्ति 114319.62774195 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 992.42K है.
आज के दिन के दौरान, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.316362598730288 था.
पिछले 30 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4505015480 था.
पिछले 60 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +1.2300419320 था.
पिछले 90 दिनों में, NUSA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.763938195181483 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.316362598730288
|-3.51%
|30 दिन
|$ +0.4505015480
|+5.19%
|60 दिन
|$ +1.2300419320
|+14.17%
|90 दिन
|$ +0.763938195181483
|+9.65%
NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.
