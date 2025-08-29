NUMMUS की अधिक जानकारी

Nummus Aeternitas लोगो

Nummus Aeternitas मूल्य (NUMMUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 NUMMUS से USD लाइव प्राइस:

$0.01218627
-12.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:56 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01218627
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0140784
$ 0.0140784$ 0.0140784
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01218627
$ 0.0140784
$ 0.169721
$ 0.00785804
-10.09%

-13.26%

-48.29%

-48.29%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) रियल-टाइम प्राइस $0.01219853 है. पिछले 24 घंटों में, NUMMUS ने $ 0.01218627 के कम और $ 0.0140784 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUMMUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.169721 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00785804 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUMMUS में -10.09%, 24 घंटों में -13.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) मार्केट की जानकारी

$ 1.22M
--
$ 1.22M
100.00M
100,000,000.0
Nummus Aeternitas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUMMUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00186619378258766 था.
पिछले 30 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0102808613 था.
पिछले 60 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0110456335 था.
पिछले 90 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00186619378258766-13.26%
30 दिन$ -0.0102808613-84.27%
60 दिन$ -0.0110456335-90.54%
90 दिन$ 0--

Nummus Aeternitas (NUMMUS) क्या है

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Nummus Aeternitas प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nummus Aeternitas (NUMMUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nummus Aeternitas (NUMMUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nummus Aeternitas के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nummus Aeternitas प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NUMMUS लोकल करेंसी में

Nummus Aeternitas (NUMMUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Nummus Aeternitas (NUMMUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NUMMUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nummus Aeternitas (NUMMUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nummus Aeternitas (NUMMUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NUMMUS प्राइस 0.01219853 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NUMMUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NUMMUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01219853 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nummus Aeternitas का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NUMMUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NUMMUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NUMMUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
NUMMUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NUMMUS ने 0.169721 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NUMMUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NUMMUS ने 0.00785804 USD की ATL प्राइस देखी.
NUMMUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NUMMUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NUMMUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NUMMUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NUMMUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:56 (UTC+8)

