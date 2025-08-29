Nummus Aeternitas मूल्य (NUMMUS)
-10.09%
-13.26%
-48.29%
-48.29%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) रियल-टाइम प्राइस $0.01219853 है. पिछले 24 घंटों में, NUMMUS ने $ 0.01218627 के कम और $ 0.0140784 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUMMUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.169721 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00785804 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUMMUS में -10.09%, 24 घंटों में -13.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -48.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nummus Aeternitas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUMMUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.
आज के दिन के दौरान, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00186619378258766 था.
पिछले 30 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0102808613 था.
पिछले 60 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0110456335 था.
पिछले 90 दिनों में, Nummus Aeternitas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00186619378258766
|-13.26%
|30 दिन
|$ -0.0102808613
|-84.27%
|60 दिन
|$ -0.0110456335
|-90.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
