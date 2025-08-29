NUMI की अधिक जानकारी

NUMINE Token लोगो

NUMINE Token मूल्य (NUMI)

गैर-सूचीबद्ध

1 NUMI से USD लाइव प्राइस:

$0.107347
$0.107347$0.107347
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
NUMINE Token (NUMI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:49 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.106314
$ 0.106314$ 0.106314
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.108971
$ 0.108971$ 0.108971
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.106314
$ 0.106314$ 0.106314

$ 0.108971
$ 0.108971$ 0.108971

$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375

$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167

-0.01%

-0.88%

+0.13%

+0.13%

NUMINE Token (NUMI) रियल-टाइम प्राइस $0.107327 है. पिछले 24 घंटों में, NUMI ने $ 0.106314 के कम और $ 0.108971 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.183375 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.052167 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUMI में -0.01%, 24 घंटों में -0.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NUMINE Token (NUMI) मार्केट की जानकारी

$ 12.75M
$ 12.75M$ 12.75M

--
----

$ 107.24M
$ 107.24M$ 107.24M

118.86M
118.86M 118.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NUMINE Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.86M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.24M है.

NUMINE Token (NUMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009595419573988 था.
पिछले 30 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035464704 था.
पिछले 60 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0701012954 था.
पिछले 90 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03621944850913472 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0009595419573988-0.88%
30 दिन$ +0.0035464704+3.30%
60 दिन$ +0.0701012954+65.32%
90 दिन$ +0.03621944850913472+50.94%

NUMINE Token (NUMI) क्या है

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NUMINE Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NUMINE Token (NUMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NUMINE Token (NUMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NUMINE Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NUMINE Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NUMI लोकल करेंसी में

NUMINE Token (NUMI) टोकन का अर्थशास्त्र

NUMINE Token (NUMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NUMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NUMINE Token (NUMI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NUMINE Token (NUMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NUMI प्राइस 0.107327 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NUMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NUMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.107327 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NUMINE Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NUMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.75M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.86M USD है.
NUMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NUMI ने 0.183375 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NUMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NUMI ने 0.052167 USD की ATL प्राइस देखी.
NUMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NUMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NUMI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:49 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.