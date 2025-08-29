NUMINE Token मूल्य (NUMI)
NUMINE Token (NUMI) रियल-टाइम प्राइस $0.107327 है. पिछले 24 घंटों में, NUMI ने $ 0.106314 के कम और $ 0.108971 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NUMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.183375 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.052167 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NUMI में -0.01%, 24 घंटों में -0.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NUMINE Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.86M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.24M है.
आज के दिन के दौरान, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009595419573988 था.
पिछले 30 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035464704 था.
पिछले 60 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0701012954 था.
पिछले 90 दिनों में, NUMINE Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03621944850913472 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0009595419573988
|-0.88%
|30 दिन
|$ +0.0035464704
|+3.30%
|60 दिन
|$ +0.0701012954
|+65.32%
|90 दिन
|$ +0.03621944850913472
|+50.94%
Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.
