Nsure Network लोगो

Nsure Network मूल्य (NSURE)

गैर-सूचीबद्ध

1 NSURE से USD लाइव प्राइस:

$0.00197003
$0.00197003$0.00197003
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Nsure Network (NSURE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:08:23 (UTC+8)

Nsure Network (NSURE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00196981
$ 0.00196981$ 0.00196981
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00198045
$ 0.00198045$ 0.00198045
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00196981
$ 0.00196981$ 0.00196981

$ 0.00198045
$ 0.00198045$ 0.00198045

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.51%

+0.02%

+0.02%

Nsure Network (NSURE) रियल-टाइम प्राइस $0.00197998 है. पिछले 24 घंटों में, NSURE ने $ 0.00196981 के कम और $ 0.00198045 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NSURE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NSURE में -0.00%, 24 घंटों में +0.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nsure Network (NSURE) मार्केट की जानकारी

$ 46.74K
$ 46.74K$ 46.74K

--
----

$ 133.03K
$ 133.03K$ 133.03K

23.73M
23.73M 23.73M

67,526,284.43
67,526,284.43 67,526,284.43

Nsure Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NSURE की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.73M है, कुल आपूर्ति 67526284.43 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 133.03K है.

Nsure Network (NSURE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nsure Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nsure Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002225729 था.
पिछले 60 दिनों में, Nsure Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012327500 था.
पिछले 90 दिनों में, Nsure Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006794544708950272 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.51%
30 दिन$ +0.0002225729+11.24%
60 दिन$ +0.0012327500+62.26%
90 दिन$ +0.0006794544708950272+52.24%

Nsure Network (NSURE) क्या है

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Nsure Network (NSURE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Nsure Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nsure Network (NSURE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nsure Network (NSURE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nsure Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nsure Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NSURE लोकल करेंसी में

Nsure Network (NSURE) टोकन का अर्थशास्त्र

Nsure Network (NSURE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NSURE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nsure Network (NSURE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nsure Network (NSURE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NSURE प्राइस 0.00197998 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NSURE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NSURE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00197998 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nsure Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NSURE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NSURE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NSURE की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.73M USD है.
NSURE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NSURE ने 3.42 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NSURE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NSURE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NSURE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NSURE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NSURE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NSURE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NSURE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:08:23 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.