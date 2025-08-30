Novem Pro मूल्य (NVM)
Novem Pro (NVM) रियल-टाइम प्राइस $0.410459 है. पिछले 24 घंटों में, NVM ने $ 0.410417 के कम और $ 0.410549 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NVM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.973843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01890379 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NVM में -0.00%, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Novem Pro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NVM की मार्केट में उपलब्ध राशि 229.28M है, कुल आपूर्ति 229278148.6030311 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.11M है.
आज के दिन के दौरान, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073290327 था.
पिछले 60 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073290327 था.
पिछले 90 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ +0.0073290327
|+1.79%
|60 दिन
|$ +0.0073290327
|+1.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
