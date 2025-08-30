NVM की अधिक जानकारी

Novem Pro लोगो

Novem Pro मूल्य (NVM)

गैर-सूचीबद्ध

1 NVM से USD लाइव प्राइस:

$0.410459
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Novem Pro (NVM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:02:39 (UTC+8)

Novem Pro (NVM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.410417
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.410549
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.410417
$ 0.410549
$ 0.973843
$ 0.01890379
-0.00%

+0.00%

+0.15%

+0.15%

Novem Pro (NVM) रियल-टाइम प्राइस $0.410459 है. पिछले 24 घंटों में, NVM ने $ 0.410417 के कम और $ 0.410549 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NVM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.973843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01890379 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NVM में -0.00%, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Novem Pro (NVM) मार्केट की जानकारी

$ 94.11M
--
----

$ 94.11M
229.28M
229,278,148.6030311
Novem Pro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NVM की मार्केट में उपलब्ध राशि 229.28M है, कुल आपूर्ति 229278148.6030311 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.11M है.

Novem Pro (NVM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073290327 था.
पिछले 60 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073290327 था.
पिछले 90 दिनों में, Novem Pro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.00%
30 दिन$ +0.0073290327+1.79%
60 दिन$ +0.0073290327+1.79%
90 दिन$ 0--

Novem Pro (NVM) क्या है

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Novem Pro प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Novem Pro (NVM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Novem Pro (NVM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Novem Pro के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Novem Pro प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NVM लोकल करेंसी में

Novem Pro (NVM) टोकन का अर्थशास्त्र

Novem Pro (NVM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NVM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Novem Pro (NVM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Novem Pro (NVM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NVM प्राइस 0.410459 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NVM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NVM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.410459 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Novem Pro का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NVM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NVM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NVM की मार्केट में उपलब्ध राशि 229.28M USD है.
NVM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NVM ने 0.973843 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NVM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NVM ने 0.01890379 USD की ATL प्राइस देखी.
NVM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NVM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NVM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NVM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NVM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:02:39 (UTC+8)

अस्वीकरण

