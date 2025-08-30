Notional Finance मूल्य (NOTE)
-0.24%
-4.53%
-11.17%
-11.17%
Notional Finance (NOTE) रियल-टाइम प्राइस $0.04576055 है. पिछले 24 घंटों में, NOTE ने $ 0.04534255 के कम और $ 0.0483297 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 23.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01610857 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOTE में -0.24%, 24 घंटों में -4.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Notional Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 47.03M है, कुल आपूर्ति 97753189.96986452 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.48M है.
आज के दिन के दौरान, Notional Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00217157202599609 था.
पिछले 30 दिनों में, Notional Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0142592939 था.
पिछले 60 दिनों में, Notional Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0438220644 था.
पिछले 90 दिनों में, Notional Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02637613814831363 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00217157202599609
|-4.53%
|30 दिन
|$ +0.0142592939
|+31.16%
|60 दिन
|$ +0.0438220644
|+95.76%
|90 दिन
|$ +0.02637613814831363
|+136.07%
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
