Noti मूल्य (NOTI)

1 NOTI से USD लाइव प्राइस:

$0.0050384
$0.0050384$0.0050384
-0.10%1D
Noti (NOTI) मूल्य का लाइव चार्ट
Noti (NOTI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00499837
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0051728
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00499837
$ 0.0051728
$ 0.24133
$ 0.00412451
-0.13%

-0.10%

-0.10%

Noti (NOTI) रियल-टाइम प्राइस $0.0050384 है. पिछले 24 घंटों में, NOTI ने $ 0.00499837 के कम और $ 0.0051728 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOTI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.24133 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00412451 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOTI में --, 24 घंटों में -0.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Noti (NOTI) मार्केट की जानकारी

$ 157.56K
--
$ 1.16M
31.27M
230,000,000.0
Noti का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 157.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.27M है, कुल आपूर्ति 230000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.16M है.

Noti (NOTI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Noti का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Noti का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017301976 था.
पिछले 60 दिनों में, Noti का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003993269 था.
पिछले 90 दिनों में, Noti का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002332873262476822 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.13%
30 दिन$ -0.0017301976-34.34%
60 दिन$ -0.0003993269-7.92%
90 दिन$ -0.002332873262476822-31.64%

Noti (NOTI) क्या है

Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Noti प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Noti (NOTI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Noti (NOTI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Noti के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Noti प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NOTI लोकल करेंसी में

Noti (NOTI) टोकन का अर्थशास्त्र

Noti (NOTI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NOTI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Noti (NOTI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Noti (NOTI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NOTI प्राइस 0.0050384 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NOTI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NOTI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0050384 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Noti का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NOTI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 157.56K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NOTI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NOTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.27M USD है.
NOTI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NOTI ने 0.24133 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NOTI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NOTI ने 0.00412451 USD की ATL प्राइस देखी.
NOTI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NOTI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NOTI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NOTI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NOTI का प्राइस का अनुमान देखें.
