not bitcoin (NOTBTC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOTBTC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOTBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOTBTC में -1.99%, 24 घंटों में -14.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
not bitcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOTBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999771023.245365 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.81K है.
आज के दिन के दौरान, not bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, not bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, not bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, not bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.79%
|30 दिन
|$ 0
|+14.09%
|60 दिन
|$ 0
|-76.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
