NOT A CHILL GUY (PHILLIP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PHILLIP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHILLIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHILLIP में +1.53%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NOT A CHILL GUY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PHILLIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.13M है, कुल आपूर्ति 996131733.602521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.90K है.
आज के दिन के दौरान, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.12%
|30 दिन
|$ 0
|+14.16%
|60 दिन
|$ 0
|+39.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
