NOT A CHILL GUY मूल्य (PHILLIP)

1 PHILLIP से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:02:26 (UTC+8)

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

-0.12%

+9.39%

+9.39%

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PHILLIP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHILLIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHILLIP में +1.53%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) मार्केट की जानकारी

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

996.13M
996.13M 996.13M

996,131,733.602521
996,131,733.602521 996,131,733.602521

NOT A CHILL GUY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PHILLIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.13M है, कुल आपूर्ति 996131733.602521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.90K है.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NOT A CHILL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.12%
30 दिन$ 0+14.16%
60 दिन$ 0+39.59%
90 दिन$ 0--

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) क्या है

The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NOT A CHILL GUY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NOT A CHILL GUY (PHILLIP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NOT A CHILL GUY (PHILLIP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NOT A CHILL GUY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NOT A CHILL GUY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PHILLIP लोकल करेंसी में

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) टोकन का अर्थशास्त्र

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PHILLIP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NOT A CHILL GUY (PHILLIP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NOT A CHILL GUY (PHILLIP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PHILLIP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PHILLIP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PHILLIP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NOT A CHILL GUY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PHILLIP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PHILLIP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PHILLIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.13M USD है.
PHILLIP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PHILLIP ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PHILLIP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PHILLIP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PHILLIP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PHILLIP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PHILLIP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PHILLIP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PHILLIP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:02:26 (UTC+8)

