Nostra Staked STRK लोगो

Nostra Staked STRK मूल्य (NSTSTRK)

गैर-सूचीबद्ध

1 NSTSTRK से USD लाइव प्राइस:

$0.126586
$0.126586$0.126586
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) मूल्य का लाइव चार्ट
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.125607
$ 0.125607$ 0.125607
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.133347
$ 0.133347$ 0.133347
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.125607
$ 0.125607$ 0.125607

$ 0.133347
$ 0.133347$ 0.133347

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

$ 0.096074
$ 0.096074$ 0.096074

0.00%

-3.29%

-2.73%

-2.73%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) रियल-टाइम प्राइस $0.126586 है. पिछले 24 घंटों में, NSTSTRK ने $ 0.125607 के कम और $ 0.133347 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NSTSTRK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.096074 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NSTSTRK में 0.00%, 24 घंटों में -3.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) मार्केट की जानकारी

$ 174.87K
$ 174.87K$ 174.87K

--
----

$ 174.87K
$ 174.87K$ 174.87K

1.38M
1.38M 1.38M

1,381,395.04305524
1,381,395.04305524 1,381,395.04305524

Nostra Staked STRK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 174.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NSTSTRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.38M है, कुल आपूर्ति 1381395.04305524 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 174.87K है.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nostra Staked STRK का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004318460842281 था.
पिछले 30 दिनों में, Nostra Staked STRK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0066414484 था.
पिछले 60 दिनों में, Nostra Staked STRK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0117511049 था.
पिछले 90 दिनों में, Nostra Staked STRK का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00694928617841492 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.004318460842281-3.29%
30 दिन$ +0.0066414484+5.25%
60 दिन$ +0.0117511049+9.28%
90 दिन$ -0.00694928617841492-5.20%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) क्या है

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Nostra Staked STRK प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nostra Staked STRK (NSTSTRK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nostra Staked STRK (NSTSTRK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nostra Staked STRK के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nostra Staked STRK प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NSTSTRK लोकल करेंसी में

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) टोकन का अर्थशास्त्र

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NSTSTRK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nostra Staked STRK (NSTSTRK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nostra Staked STRK (NSTSTRK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NSTSTRK प्राइस 0.126586 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NSTSTRK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NSTSTRK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.126586 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nostra Staked STRK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NSTSTRK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 174.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NSTSTRK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NSTSTRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.38M USD है.
NSTSTRK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NSTSTRK ने 2.2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NSTSTRK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NSTSTRK ने 0.096074 USD की ATL प्राइस देखी.
NSTSTRK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NSTSTRK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NSTSTRK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NSTSTRK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NSTSTRK का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.