Nose Candy मूल्य (COCAINE)
--
-2.15%
+4.10%
+4.10%
Nose Candy (COCAINE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COCAINE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COCAINE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COCAINE में --, 24 घंटों में -2.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nose Candy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COCAINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.00B है, कुल आपूर्ति 6969696969.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.41K है.
आज के दिन के दौरान, Nose Candy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nose Candy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nose Candy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nose Candy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.15%
|30 दिन
|$ 0
|+18.31%
|60 दिन
|$ 0
|+75.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!
