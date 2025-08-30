NORMIE की अधिक जानकारी

NORMIE प्राइस की जानकारी

NORMIE आधिकारिक वेबसाइट

NORMIE टोकन का अर्थशास्त्र

NORMIE प्राइस का पूर्वानुमान

NORMIE लोगो

NORMIE मूल्य (NORMIE)

गैर-सूचीबद्ध

1 NORMIE से USD लाइव प्राइस:

$0.00147639
$0.00147639$0.00147639
-1.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
NORMIE (NORMIE) मूल्य का लाइव चार्ट
NORMIE (NORMIE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00145378
$ 0.00145378$ 0.00145378
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00154311
$ 0.00154311$ 0.00154311
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00145378
$ 0.00145378$ 0.00145378

$ 0.00154311
$ 0.00154311$ 0.00154311

$ 0.219147
$ 0.219147$ 0.219147

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-1.53%

-11.39%

-11.39%

NORMIE (NORMIE) रियल-टाइम प्राइस $0.00147639 है. पिछले 24 घंटों में, NORMIE ने $ 0.00145378 के कम और $ 0.00154311 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NORMIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.219147 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NORMIE में +1.09%, 24 घंटों में -1.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NORMIE (NORMIE) मार्केट की जानकारी

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

974.57M
974.57M 974.57M

974,571,159.6625649
974,571,159.6625649 974,571,159.6625649

NORMIE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NORMIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.57M है, कुल आपूर्ति 974571159.6625649 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.44M है.

NORMIE (NORMIE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NORMIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NORMIE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002537691 था.
पिछले 60 दिनों में, NORMIE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002441272 था.
पिछले 90 दिनों में, NORMIE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003451869564164444 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.53%
30 दिन$ -0.0002537691-17.18%
60 दिन$ -0.0002441272-16.53%
90 दिन$ -0.0003451869564164444-18.94%

NORMIE (NORMIE) क्या है

On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NORMIE (NORMIE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NORMIE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NORMIE (NORMIE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NORMIE (NORMIE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NORMIE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NORMIE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NORMIE लोकल करेंसी में

NORMIE (NORMIE) टोकन का अर्थशास्त्र

NORMIE (NORMIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NORMIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NORMIE (NORMIE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NORMIE (NORMIE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NORMIE प्राइस 0.00147639 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NORMIE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NORMIE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00147639 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NORMIE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NORMIE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.44M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NORMIE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NORMIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.57M USD है.
NORMIE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NORMIE ने 0.219147 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NORMIE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NORMIE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NORMIE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NORMIE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NORMIE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NORMIE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NORMIE का प्राइस का अनुमान देखें.
