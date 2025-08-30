Norman मूल्य (NORM)
Norman (NORM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NORM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NORM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00330149 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NORM में --, 24 घंटों में -3.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Norman का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NORM की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.85M है, कुल आपूर्ति 994846507.54 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.23K है.
आज के दिन के दौरान, Norman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Norman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Norman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Norman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.58%
|30 दिन
|$ 0
|+3.73%
|60 दिन
|$ 0
|-6.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.
