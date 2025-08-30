Nord Finance मूल्य (NORD)
Nord Finance (NORD) रियल-टाइम प्राइस $0.0090603 है. पिछले 24 घंटों में, NORD ने $ 0.00890131 के कम और $ 0.00920617 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NORD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.99 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00325074 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NORD में --, 24 घंटों में +0.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nord Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.39M है, कुल आपूर्ति 9100000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 82.45K है.
आज के दिन के दौरान, Nord Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nord Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002735993 था.
पिछले 60 दिनों में, Nord Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034823725 था.
पिछले 90 दिनों में, Nord Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047662258719476195 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.39%
|30 दिन
|$ +0.0002735993
|+3.02%
|60 दिन
|$ +0.0034823725
|+38.44%
|90 दिन
|$ +0.0047662258719476195
|+111.00%
Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.
Nord Finance (NORD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NORD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
