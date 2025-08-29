Noot Noot मूल्य (NOOT)
Noot Noot (NOOT) रियल-टाइम प्राइस $0.00500452 है. पिछले 24 घंटों में, NOOT ने $ 0.00500251 के कम और $ 0.00627288 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02524932 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00112054 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOOT में -2.53%, 24 घंटों में -20.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Noot Noot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.04M है.
आज के दिन के दौरान, Noot Noot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001265049244992051 था.
पिछले 30 दिनों में, Noot Noot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030208388 था.
पिछले 60 दिनों में, Noot Noot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0031976455 था.
पिछले 90 दिनों में, Noot Noot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.010580771091184166 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001265049244992051
|-20.17%
|30 दिन
|$ -0.0030208388
|-60.36%
|60 दिन
|$ -0.0031976455
|-63.89%
|90 दिन
|$ -0.010580771091184166
|-67.88%
Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
