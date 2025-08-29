USN की अधिक जानकारी

USN प्राइस की जानकारी

USN आधिकारिक वेबसाइट

USN टोकन का अर्थशास्त्र

USN प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Noon USN लोगो

Noon USN मूल्य (USN)

गैर-सूचीबद्ध

1 USN से USD लाइव प्राइस:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Noon USN (USN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:11 (UTC+8)

Noon USN (USN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.999116
$ 0.999116$ 0.999116
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.999116
$ 0.999116$ 0.999116

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.988079
$ 0.988079$ 0.988079

-0.01%

+0.02%

+0.06%

+0.06%

Noon USN (USN) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, USN ने $ 0.999116 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.007 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.988079 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USN में -0.01%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Noon USN (USN) मार्केट की जानकारी

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

--
----

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

21.88M
21.88M 21.88M

21,877,802.26370866
21,877,802.26370866 21,877,802.26370866

Noon USN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USN की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.88M है, कुल आपूर्ति 21877802.26370866 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.88M है.

Noon USN (USN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Noon USN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00016258 था.
पिछले 30 दिनों में, Noon USN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004417000 था.
पिछले 60 दिनों में, Noon USN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004544000 था.
पिछले 90 दिनों में, Noon USN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007195817022507 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00016258+0.02%
30 दिन$ -0.0004417000-0.04%
60 दिन$ -0.0004544000-0.04%
90 दिन$ -0.0007195817022507-0.07%

Noon USN (USN) क्या है

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Noon USN (USN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Noon USN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Noon USN (USN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Noon USN (USN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Noon USN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Noon USN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USN लोकल करेंसी में

Noon USN (USN) टोकन का अर्थशास्त्र

Noon USN (USN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Noon USN (USN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Noon USN (USN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USN प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USN से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Noon USN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.88M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USN की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.88M USD है.
USN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USN ने 1.007 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USN ने 0.988079 USD की ATL प्राइस देखी.
USN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:45:11 (UTC+8)

Noon USN (USN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.