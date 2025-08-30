NON OF US मूल्य (NON)
-0.32%
-3.47%
+2.53%
+2.53%
NON OF US (NON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00550276 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NON में -0.32%, 24 घंटों में -3.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NON OF US का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NON की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.79M है, कुल आपूर्ति 999690544.2201002 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.54K है.
आज के दिन के दौरान, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.47%
|30 दिन
|$ 0
|+12.39%
|60 दिन
|$ 0
|+25.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
