NON OF US मूल्य (NON)

गैर-सूचीबद्ध

1 NON से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
NON OF US (NON) मूल्य का लाइव चार्ट
NON OF US (NON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-3.47%

+2.53%

+2.53%

NON OF US (NON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00550276 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NON में -0.32%, 24 घंटों में -3.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NON OF US (NON) मार्केट की जानकारी

$ 3.86K
$ 3.86K$ 3.86K

--
----

$ 4.54K
$ 4.54K$ 4.54K

849.79M
849.79M 849.79M

999,690,544.2201002
999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

NON OF US का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NON की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.79M है, कुल आपूर्ति 999690544.2201002 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.54K है.

NON OF US (NON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NON OF US का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.47%
30 दिन$ 0+12.39%
60 दिन$ 0+25.82%
90 दिन$ 0--

NON OF US (NON) क्या है

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NON OF US (NON) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NON OF US प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NON OF US (NON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NON OF US (NON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NON OF US के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NON OF US प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NON लोकल करेंसी में

NON OF US (NON) टोकन का अर्थशास्त्र

NON OF US (NON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NON OF US (NON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NON OF US (NON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NON प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NON OF US का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NON की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.79M USD है.
NON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NON ने 0.00550276 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NON का प्राइस का अनुमान देखें.
NON OF US (NON) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

