NobleBlocks मूल्य (NOBL)
-0.24%
-1.57%
+8.92%
+8.92%
NobleBlocks (NOBL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOBL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOBL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0209203 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOBL में -0.24%, 24 घंटों में -1.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NobleBlocks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 329.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOBL की मार्केट में उपलब्ध राशि 599.91M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 549.89K है.
आज के दिन के दौरान, NobleBlocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NobleBlocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NobleBlocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NobleBlocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.57%
|30 दिन
|$ 0
|-25.51%
|60 दिन
|$ 0
|-45.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
NobleBlocks (NOBL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NOBL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
