Noah Terminal मूल्य (NOAHAI)
--
--
-3.86%
-3.86%
Noah Terminal (NOAHAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOAHAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOAHAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOAHAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Noah Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOAHAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M है, कुल आपूर्ति 999834516.724547 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.62K है.
आज के दिन के दौरान, Noah Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Noah Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Noah Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Noah Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-5.75%
|60 दिन
|$ 0
|-16.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
