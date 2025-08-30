No Mans Land मूल्य (NML)
No Mans Land (NML) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NML ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NML की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00952256 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NML में --, 24 घंटों में -6.27%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
No Mans Land का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NML की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.65M है, कुल आपूर्ति 949646225.353122 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.11K है.
आज के दिन के दौरान, No Mans Land का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, No Mans Land का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, No Mans Land का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, No Mans Land का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.27%
|30 दिन
|$ 0
|+2.87%
|60 दिन
|$ 0
|+30.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes.
