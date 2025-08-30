NIYOKO by Virtuals मूल्य (NYKO)
+0.78%
-9.14%
-14.69%
-14.69%
NIYOKO by Virtuals (NYKO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NYKO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NYKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0025025 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NYKO में +0.78%, 24 घंटों में -9.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NIYOKO by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 256.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NYKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.98M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 320.41K है.
आज के दिन के दौरान, NIYOKO by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NIYOKO by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NIYOKO by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NIYOKO by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.14%
|30 दिन
|$ 0
|+2.14%
|60 दिन
|$ 0
|-62.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.
