Nitro (NITRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NITRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NITRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NITRO में +0.27%, 24 घंटों में -5.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nitro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NITRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.00B है, कुल आपूर्ति 420000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.03M है.
आज के दिन के दौरान, Nitro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nitro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nitro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nitro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.58%
|30 दिन
|$ 0
|-2.27%
|60 दिन
|$ 0
|-24.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.
