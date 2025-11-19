Ninjas in Pyjamas मूल्य (DOJO)
आज Ninjas in Pyjamas (DOJO) का लाइव मूल्य $ 0.04229015 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.11% का बदलाव आया है. मौजूदा DOJO से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.04229015 प्रति DOJO है.
$ 23,223 के मार्केट कैप के अनुसार Ninjas in Pyjamas करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 549.14K DOJO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DOJO की ट्रेडिंग $ 0.04169496 (निम्न) और $ 0.04553382 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.56 और सबसे निम्न स्तर $ 0.04169496 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DOJO में पिछले एक घंटे में +0.93% और पिछले 7 दिनों में -49.11% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Ninjas in Pyjamas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 549.14K है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 211.45K है.
+0.93%
-7.10%
-49.11%
-49.11%
आज के दिन के दौरान, Ninjas in Pyjamas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00323669969961328 था.
पिछले 30 दिनों में, Ninjas in Pyjamas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0354195991 था.
पिछले 60 दिनों में, Ninjas in Pyjamas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0407065699 था.
पिछले 90 दिनों में, Ninjas in Pyjamas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8564625998500363 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00323669969961328
|-7.10%
|30 दिन
|$ -0.0354195991
|-83.75%
|60 दिन
|$ -0.0407065699
|-96.25%
|90 दिन
|$ -0.8564625998500363
|-95.29%
2040 में, Ninjas in Pyjamas के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
