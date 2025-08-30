NIKITA by Virtuals मूल्य (NIKITA)
-0.39%
-5.24%
-30.46%
-30.46%
NIKITA by Virtuals (NIKITA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NIKITA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NIKITA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00803046 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NIKITA में -0.39%, 24 घंटों में -5.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NIKITA by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NIKITA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.29M है, कुल आपूर्ति 997293477.1918895 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.60K है.
आज के दिन के दौरान, NIKITA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NIKITA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NIKITA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NIKITA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.24%
|30 दिन
|$ 0
|-7.04%
|60 दिन
|$ 0
|-33.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
