Niftyx Protocol लोगो

Niftyx Protocol मूल्य (SHROOM)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHROOM से USD लाइव प्राइस:

$0.00952645
$0.00952645$0.00952645
+8.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Niftyx Protocol (SHROOM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:38:21 (UTC+8)

Niftyx Protocol (SHROOM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00844209
$ 0.00844209$ 0.00844209
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00987802
$ 0.00987802$ 0.00987802
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00844209
$ 0.00844209$ 0.00844209

$ 0.00987802
$ 0.00987802$ 0.00987802

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0.00362545
$ 0.00362545$ 0.00362545

+10.61%

+7.16%

-5.49%

-5.49%

Niftyx Protocol (SHROOM) रियल-टाइम प्राइस $0.00946547 है. पिछले 24 घंटों में, SHROOM ने $ 0.00844209 के कम और $ 0.00987802 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHROOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00362545 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHROOM में +10.61%, 24 घंटों में +7.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Niftyx Protocol (SHROOM) मार्केट की जानकारी

$ 489.53K
$ 489.53K$ 489.53K

--
----

$ 624.53K
$ 624.53K$ 624.53K

51.39M
51.39M 51.39M

65,557,424.10714285
65,557,424.10714285 65,557,424.10714285

Niftyx Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 489.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 51.39M है, कुल आपूर्ति 65557424.10714285 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 624.53K है.

Niftyx Protocol (SHROOM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00063272 था.
पिछले 30 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024222866 था.
पिछले 60 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0057114456 था.
पिछले 90 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003966564747157778 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00063272+7.16%
30 दिन$ +0.0024222866+25.59%
60 दिन$ +0.0057114456+60.34%
90 दिन$ +0.003966564747157778+72.13%

Niftyx Protocol (SHROOM) क्या है

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

Niftyx Protocol (SHROOM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Niftyx Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Niftyx Protocol (SHROOM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Niftyx Protocol (SHROOM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Niftyx Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Niftyx Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHROOM लोकल करेंसी में

Niftyx Protocol (SHROOM) टोकन का अर्थशास्त्र

Niftyx Protocol (SHROOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHROOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Niftyx Protocol (SHROOM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Niftyx Protocol (SHROOM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHROOM प्राइस 0.00946547 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHROOM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHROOM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00946547 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Niftyx Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHROOM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 489.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 51.39M USD है.
SHROOM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHROOM ने 1.29 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHROOM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHROOM ने 0.00362545 USD की ATL प्राइस देखी.
SHROOM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHROOM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHROOM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHROOM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHROOM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:38:21 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.