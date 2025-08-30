Niftyx Protocol मूल्य (SHROOM)
Niftyx Protocol (SHROOM) रियल-टाइम प्राइस $0.00946547 है. पिछले 24 घंटों में, SHROOM ने $ 0.00844209 के कम और $ 0.00987802 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHROOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00362545 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHROOM में +10.61%, 24 घंटों में +7.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Niftyx Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 489.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHROOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 51.39M है, कुल आपूर्ति 65557424.10714285 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 624.53K है.
आज के दिन के दौरान, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00063272 था.
पिछले 30 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024222866 था.
पिछले 60 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0057114456 था.
पिछले 90 दिनों में, Niftyx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003966564747157778 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00063272
|+7.16%
|30 दिन
|$ +0.0024222866
|+25.59%
|60 दिन
|$ +0.0057114456
|+60.34%
|90 दिन
|$ +0.003966564747157778
|+72.13%
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
