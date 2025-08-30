nftxbt मूल्य (NFTXBT)
nftxbt (NFTXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NFTXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NFTXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02622555 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NFTXBT में -0.34%, 24 घंटों में +3.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
nftxbt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 370.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NFTXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.73M है, कुल आपूर्ति 994733220.3782278 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 370.63K है.
आज के दिन के दौरान, nftxbt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, nftxbt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, nftxbt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, nftxbt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.60%
|30 दिन
|$ 0
|+8.55%
|60 दिन
|$ 0
|-26.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
nftxbt (NFTXBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NFTXBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.