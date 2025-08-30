NFTrade (NFTD) क्या है

NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NFTrade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NFTrade (NFTD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NFTrade (NFTD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NFTrade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NFTrade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NFTD लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

NFTrade (NFTD) टोकन का अर्थशास्त्र

NFTrade (NFTD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NFTD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NFTrade (NFTD) के बारे में अन्य प्रश्न आज NFTrade (NFTD) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NFTD प्राइस 0.00237421 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NFTD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00237421 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NFTD से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. NFTrade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NFTD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.65K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NFTD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NFTD की मार्केट में उपलब्ध राशि 46.58M USD है. NFTD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NFTD ने 2.21 USD की ATH प्राइस हासिल की. NFTD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NFTD ने 0.00211235 USD की ATL प्राइस देखी. NFTD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NFTD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या NFTD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NFTD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NFTD का प्राइस का अनुमान देखें.

NFTrade (NFTD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट