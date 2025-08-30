CHAMP की अधिक जानकारी

NFT Champions लोगो

NFT Champions मूल्य (CHAMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHAMP से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
NFT Champions (CHAMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:06:36 (UTC+8)

NFT Champions (CHAMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00008343
$ 0.00008343$ 0.00008343
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00008463
$ 0.00008463$ 0.00008463
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00008343
$ 0.00008343$ 0.00008343

$ 0.00008463
$ 0.00008463$ 0.00008463

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 0.00007109
$ 0.00007109$ 0.00007109

-0.01%

-0.01%

-0.58%

-0.58%

NFT Champions (CHAMP) रियल-टाइम प्राइस $0.0000842 है. पिछले 24 घंटों में, CHAMP ने $ 0.00008343 के कम और $ 0.00008463 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007109 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAMP में -0.01%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NFT Champions (CHAMP) मार्केट की जानकारी

$ 84.20K
$ 84.20K$ 84.20K

--
----

$ 84.20K
$ 84.20K$ 84.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NFT Champions का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.20K है.

NFT Champions (CHAMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000101000 था.
पिछले 60 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003376 था.
पिछले 90 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005064426976447043 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.01%
30 दिन$ +0.0000101000+12.00%
60 दिन$ -0.0000003376-0.40%
90 दिन$ -0.00005064426976447043-37.55%

NFT Champions (CHAMP) क्या है

Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NFT Champions (CHAMP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NFT Champions प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NFT Champions (CHAMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NFT Champions (CHAMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NFT Champions के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NFT Champions प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHAMP लोकल करेंसी में

NFT Champions (CHAMP) टोकन का अर्थशास्त्र

NFT Champions (CHAMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHAMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NFT Champions (CHAMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NFT Champions (CHAMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHAMP प्राइस 0.0000842 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHAMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHAMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000842 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NFT Champions का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHAMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
CHAMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHAMP ने 1.095 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHAMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHAMP ने 0.00007109 USD की ATL प्राइस देखी.
CHAMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHAMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHAMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHAMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHAMP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:06:36 (UTC+8)

