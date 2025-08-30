NFT Champions मूल्य (CHAMP)
NFT Champions (CHAMP) रियल-टाइम प्राइस $0.0000842 है. पिछले 24 घंटों में, CHAMP ने $ 0.00008343 के कम और $ 0.00008463 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007109 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAMP में -0.01%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NFT Champions का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.20K है.
आज के दिन के दौरान, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000101000 था.
पिछले 60 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003376 था.
पिछले 90 दिनों में, NFT Champions का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005064426976447043 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.01%
|30 दिन
|$ +0.0000101000
|+12.00%
|60 दिन
|$ -0.0000003376
|-0.40%
|90 दिन
|$ -0.00005064426976447043
|-37.55%
Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.
NFT Champions (CHAMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHAMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
