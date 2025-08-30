NFT Art Finance मूल्य (NFTART)
NFT Art Finance (NFTART) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NFTART ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NFTART की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NFTART में -0.24%, 24 घंटों में -2.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NFT Art Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 238.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NFTART की मार्केट में उपलब्ध राशि 24,930.01T है, कुल आपूर्ति 1.0e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 955.40K है.
आज के दिन के दौरान, NFT Art Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NFT Art Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NFT Art Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NFT Art Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.79%
|30 दिन
|$ 0
|-8.30%
|60 दिन
|$ 0
|-13.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
NFT Art Finance (NFTART) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NFTART टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
