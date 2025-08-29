Nexus Mutual मूल्य (NXM)
Nexus Mutual (NXM) रियल-टाइम प्राइस $100.84 है. पिछले 24 घंटों में, NXM ने $ 100.06 के कम और $ 105.58 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NXM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 185.97 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 6.96 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NXM में -1.39%, 24 घंटों में -4.25%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nexus Mutual का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 225.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NXM की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.22M है, कुल आपूर्ति 2217764.688996897 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 225.90M है.
आज के दिन के दौरान, Nexus Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ -4.4799916885666 था.
पिछले 30 दिनों में, Nexus Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ +25.1010121280 था.
पिछले 60 दिनों में, Nexus Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ +81.6518925320 था.
पिछले 90 दिनों में, Nexus Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ +42.820420314541234 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4.4799916885666
|-4.25%
|30 दिन
|$ +25.1010121280
|+24.89%
|60 दिन
|$ +81.6518925320
|+80.97%
|90 दिन
|$ +42.820420314541234
|+73.80%
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
Nexus Mutual (NXM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NXM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
