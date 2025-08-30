Newmoney AI मूल्य (NEW)
Newmoney AI (NEW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NEW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00594364 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEW में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Newmoney AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEW की मार्केट में उपलब्ध राशि 925.10M है, कुल आपूर्ति 999953496.585144 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.17K है.
आज के दिन के दौरान, Newmoney AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Newmoney AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Newmoney AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Newmoney AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+4.32%
|60 दिन
|$ 0
|+37.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.
Newmoney AI (NEW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
