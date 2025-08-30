NEWERA की अधिक जानकारी

NEWERA मूल्य (NEWERA)

गैर-सूचीबद्ध

1 NEWERA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
NEWERA (NEWERA) मूल्य का लाइव चार्ट
NEWERA (NEWERA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192322
$ 0.00192322$ 0.00192322

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

-6.46%

+1.95%

+1.95%

NEWERA (NEWERA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NEWERA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEWERA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00192322 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEWERA में +1.52%, 24 घंटों में -6.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NEWERA (NEWERA) मार्केट की जानकारी

$ 12.92K
$ 12.92K$ 12.92K

--
----

$ 12.92K
$ 12.92K$ 12.92K

997.73M
997.73M 997.73M

997,733,682.002474
997,733,682.002474 997,733,682.002474

NEWERA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEWERA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.73M है, कुल आपूर्ति 997733682.002474 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.92K है.

NEWERA (NEWERA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NEWERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NEWERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NEWERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NEWERA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.46%
30 दिन$ 0+10.13%
60 दिन$ 0+20.30%
90 दिन$ 0--

NEWERA (NEWERA) क्या है

NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

NEWERA (NEWERA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NEWERA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NEWERA (NEWERA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NEWERA (NEWERA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NEWERA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NEWERA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NEWERA लोकल करेंसी में

NEWERA (NEWERA) टोकन का अर्थशास्त्र

NEWERA (NEWERA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEWERA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NEWERA (NEWERA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NEWERA (NEWERA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEWERA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEWERA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEWERA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NEWERA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEWERA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEWERA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEWERA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.73M USD है.
NEWERA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEWERA ने 0.00192322 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEWERA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEWERA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NEWERA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEWERA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NEWERA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEWERA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEWERA का प्राइस का अनुमान देखें.
