NEW WORLD ORDER मूल्य (NWO)
--
--
-11.59%
-11.59%
NEW WORLD ORDER (NWO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NWO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NWO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00186399 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NWO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -11.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NEW WORLD ORDER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NWO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.68K है.
आज के दिन के दौरान, NEW WORLD ORDER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NEW WORLD ORDER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NEW WORLD ORDER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NEW WORLD ORDER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+9.37%
|60 दिन
|$ 0
|+68.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…
NEW WORLD ORDER (NWO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NWO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
