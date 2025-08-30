New Truth Terminal मूल्य (LORIA)
New Truth Terminal (LORIA) रियल-टाइम प्राइस $0.00005008 है. पिछले 24 घंटों में, LORIA ने $ 0.00004704 के कम और $ 0.00005275 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LORIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00098424 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001178 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LORIA में -0.52%, 24 घंटों में +3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
New Truth Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.78M है, कुल आपूर्ति 997780150.507315 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.98K है.
आज के दिन के दौरान, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000978 था.
पिछले 60 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000002519 था.
पिछले 90 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.32%
|30 दिन
|$ -0.0000000978
|-0.19%
|60 दिन
|$ -0.0000002519
|-0.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.
New Truth Terminal (LORIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LORIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
