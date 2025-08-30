LORIA की अधिक जानकारी

New Truth Terminal लोगो

New Truth Terminal मूल्य (LORIA)

गैर-सूचीबद्ध

1 LORIA से USD लाइव प्राइस:

+3.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
New Truth Terminal (LORIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:06:09 (UTC+8)

New Truth Terminal (LORIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004704
$ 0.00004704
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005275
$ 0.00005275
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004704
$ 0.00004704

$ 0.00005275
$ 0.00005275

$ 0.00098424
$ 0.00098424

$ 0.00001178
$ 0.00001178

-0.52%

+3.32%

+10.93%

+10.93%

New Truth Terminal (LORIA) रियल-टाइम प्राइस $0.00005008 है. पिछले 24 घंटों में, LORIA ने $ 0.00004704 के कम और $ 0.00005275 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LORIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00098424 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001178 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LORIA में -0.52%, 24 घंटों में +3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

New Truth Terminal (LORIA) मार्केट की जानकारी

$ 49.98K
$ 49.98K

--
--

$ 49.98K
$ 49.98K

997.78M
997.78M

997,780,150.507315
997,780,150.507315

New Truth Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.78M है, कुल आपूर्ति 997780150.507315 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.98K है.

New Truth Terminal (LORIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000978 था.
पिछले 60 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000002519 था.
पिछले 90 दिनों में, New Truth Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+3.32%
30 दिन$ -0.0000000978-0.19%
60 दिन$ -0.0000002519-0.50%
90 दिन$ 0--

New Truth Terminal (LORIA) क्या है

$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

New Truth Terminal (LORIA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

New Truth Terminal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Truth Terminal (LORIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Truth Terminal (LORIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Truth Terminal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब New Truth Terminal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LORIA लोकल करेंसी में

New Truth Terminal (LORIA) टोकन का अर्थशास्त्र

New Truth Terminal (LORIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LORIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: New Truth Terminal (LORIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज New Truth Terminal (LORIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LORIA प्राइस 0.00005008 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LORIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LORIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00005008 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
New Truth Terminal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LORIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.98K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.78M USD है.
LORIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LORIA ने 0.00098424 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LORIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LORIA ने 0.00001178 USD की ATL प्राइस देखी.
LORIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LORIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LORIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LORIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LORIA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:06:09 (UTC+8)

New Truth Terminal (LORIA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

