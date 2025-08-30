NEWO की अधिक जानकारी

New Order (NEWO) मूल्य का लाइव चार्ट
New Order (NEWO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.00138884
$ 0.00138884$ 0.00138884

--

--

+0.63%

+0.63%

New Order (NEWO) रियल-टाइम प्राइस $0.00152811 है. पिछले 24 घंटों में, NEWO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEWO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00138884 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEWO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

New Order (NEWO) मार्केट की जानकारी

$ 259.31K
$ 259.31K$ 259.31K

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

169.70M
169.70M 169.70M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

New Order का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEWO की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.70M है, कुल आपूर्ति 800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

New Order (NEWO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000326190 था.
पिछले 60 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001520727 था.
पिछले 90 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000051314721532624 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000326190-2.13%
60 दिन$ +0.0001520727+9.95%
90 दिन$ -0.000051314721532624-3.24%

New Order (NEWO) क्या है

New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.

New Order (NEWO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

New Order प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Order (NEWO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Order (NEWO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Order के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब New Order प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NEWO लोकल करेंसी में

New Order (NEWO) टोकन का अर्थशास्त्र

New Order (NEWO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEWO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: New Order (NEWO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज New Order (NEWO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEWO प्राइस 0.00152811 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEWO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEWO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00152811 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
New Order का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEWO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.31K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEWO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEWO की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.70M USD है.
NEWO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEWO ने 1.17 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEWO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEWO ने 0.00138884 USD की ATL प्राइस देखी.
NEWO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEWO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NEWO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEWO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEWO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.