New Order (NEWO) रियल-टाइम प्राइस $0.00152811 है. पिछले 24 घंटों में, NEWO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEWO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00138884 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEWO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
New Order का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEWO की मार्केट में उपलब्ध राशि 169.70M है, कुल आपूर्ति 800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.
आज के दिन के दौरान, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000326190 था.
पिछले 60 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001520727 था.
पिछले 90 दिनों में, New Order का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000051314721532624 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000326190
|-2.13%
|60 दिन
|$ +0.0001520727
|+9.95%
|90 दिन
|$ -0.000051314721532624
|-3.24%
New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.
