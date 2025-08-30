New Born Rhino मूल्य (LAKKHI)
-0.20%
-6.58%
-20.64%
-20.64%
New Born Rhino (LAKKHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LAKKHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAKKHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0016444 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAKKHI में -0.20%, 24 घंटों में -6.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
New Born Rhino का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAKKHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999972813.563481 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.52K है.
आज के दिन के दौरान, New Born Rhino का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Born Rhino का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, New Born Rhino का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, New Born Rhino का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.58%
|30 दिन
|$ 0
|-41.23%
|60 दिन
|$ 0
|+21.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
