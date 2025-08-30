New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) क्या है

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

लोग यह भी पूछते हैं: New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) के बारे में अन्य प्रश्न आज New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव HAGGIS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. HAGGIS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए HAGGIS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. New Born Haggis Pygmy Hippo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? HAGGIS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.05K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M USD है. HAGGIS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? HAGGIS ने 0.00715708 USD की ATH प्राइस हासिल की. HAGGIS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? HAGGIS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. HAGGIS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? HAGGIS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या HAGGIS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HAGGIS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HAGGIS का प्राइस का अनुमान देखें.

