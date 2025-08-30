New Born Haggis Pygmy Hippo मूल्य (HAGGIS)
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HAGGIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HAGGIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00715708 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HAGGIS में +0.15%, 24 घंटों में -6.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
New Born Haggis Pygmy Hippo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M है, कुल आपूर्ति 999651084.083284 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.05K है.
आज के दिन के दौरान, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.51%
|30 दिन
|$ 0
|-12.50%
|60 दिन
|$ 0
|-26.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HAGGIS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
