New Born Haggis Pygmy Hippo लोगो

New Born Haggis Pygmy Hippo मूल्य (HAGGIS)

1 HAGGIS से USD लाइव प्राइस:

-6.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) मूल्य का लाइव चार्ट
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) प्राइस की जानकारी (USD)

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HAGGIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HAGGIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00715708 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HAGGIS में +0.15%, 24 घंटों में -6.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

New Born Haggis Pygmy Hippo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M है, कुल आपूर्ति 999651084.083284 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.05K है.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, New Born Haggis Pygmy Hippo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.51%
30 दिन$ 0-12.50%
60 दिन$ 0-26.30%
90 दिन$ 0--

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) क्या है

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

New Born Haggis Pygmy Hippo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Born Haggis Pygmy Hippo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब New Born Haggis Pygmy Hippo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

HAGGIS लोकल करेंसी में

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) टोकन का अर्थशास्त्र

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HAGGIS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HAGGIS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HAGGIS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HAGGIS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
New Born Haggis Pygmy Hippo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HAGGIS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.05K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HAGGIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M USD है.
HAGGIS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HAGGIS ने 0.00715708 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HAGGIS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HAGGIS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
HAGGIS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HAGGIS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या HAGGIS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HAGGIS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HAGGIS का प्राइस का अनुमान देखें.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

