New Baby Elephant Houston Zoo लोगो

New Baby Elephant Houston Zoo मूल्य (KIRBY)

गैर-सूचीबद्ध

1 KIRBY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.50%1D
USD
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:05:44 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.59%

-0.87%

-0.87%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KIRBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KIRBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01773507 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KIRBY में 0.00%, 24 घंटों में -6.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) मार्केट की जानकारी

$ 36.81K
$ 36.81K$ 36.81K

--
----

$ 36.81K
$ 36.81K$ 36.81K

999.16M
999.16M 999.16M

999,164,914.510962
999,164,914.510962 999,164,914.510962

New Baby Elephant Houston Zoo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KIRBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.16M है, कुल आपूर्ति 999164914.510962 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.81K है.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.59%
30 दिन$ 0+0.86%
60 दिन$ 0-3.34%
90 दिन$ 0--

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) क्या है

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

New Baby Elephant Houston Zoo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Baby Elephant Houston Zoo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब New Baby Elephant Houston Zoo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KIRBY लोकल करेंसी में

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) टोकन का अर्थशास्त्र

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KIRBY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KIRBY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KIRBY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KIRBY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
New Baby Elephant Houston Zoo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KIRBY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KIRBY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KIRBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.16M USD है.
KIRBY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KIRBY ने 0.01773507 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KIRBY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KIRBY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KIRBY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KIRBY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KIRBY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KIRBY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KIRBY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:05:44 (UTC+8)

