New Baby Elephant Houston Zoo मूल्य (KIRBY)
0.00%
-6.59%
-0.87%
-0.87%
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KIRBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KIRBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01773507 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KIRBY में 0.00%, 24 घंटों में -6.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
New Baby Elephant Houston Zoo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KIRBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.16M है, कुल आपूर्ति 999164914.510962 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.81K है.
आज के दिन के दौरान, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, New Baby Elephant Houston Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.59%
|30 दिन
|$ 0
|+0.86%
|60 दिन
|$ 0
|-3.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Baby Elephant Houston Zoo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब New Baby Elephant Houston Zoo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KIRBY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
