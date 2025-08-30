neversol मूल्य (NEVER)
neversol (NEVER) रियल-टाइम प्राइस $0.00000104 है. पिछले 24 घंटों में, NEVER ने $ 0 के कम और $ 0.00000139 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEVER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00042957 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEVER में +5.41%, 24 घंटों में -10.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
neversol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEVER की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.38B है, कुल आपूर्ति 99988942273.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 104.31K है.
आज के दिन के दौरान, neversol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, neversol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002673 था.
पिछले 60 दिनों में, neversol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000000696 था.
पिछले 90 दिनों में, neversol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000000169414164050657 था.
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
