Neutrino Index Token लोगो

Neutrino Index Token मूल्य (XTN)

गैर-सूचीबद्ध

1 XTN से USD लाइव प्राइस:

$0.03134406
$0.03134406$0.03134406
-4.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Neutrino Index Token (XTN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:59:48 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0311557
$ 0.0311557$ 0.0311557
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03285189
$ 0.03285189$ 0.03285189
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0311557
$ 0.0311557$ 0.0311557

$ 0.03285189
$ 0.03285189$ 0.03285189

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108

-0.47%

-4.32%

-2.28%

-2.28%

Neutrino Index Token (XTN) रियल-टाइम प्राइस $0.03134406 है. पिछले 24 घंटों में, XTN ने $ 0.0311557 के कम और $ 0.03285189 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XTN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.52 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00802108 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XTN में -0.47%, 24 घंटों में -4.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Neutrino Index Token (XTN) मार्केट की जानकारी

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

--
----

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

101.11M
101.11M 101.11M

101,108,046.340635
101,108,046.340635 101,108,046.340635

Neutrino Index Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 101.11M है, कुल आपूर्ति 101108046.340635 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.17M है.

Neutrino Index Token (XTN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Neutrino Index Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00141745795711893 था.
पिछले 30 दिनों में, Neutrino Index Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053329410 था.
पिछले 60 दिनों में, Neutrino Index Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0080795520 था.
पिछले 90 दिनों में, Neutrino Index Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00141745795711893-4.32%
30 दिन$ +0.0053329410+17.01%
60 दिन$ +0.0080795520+25.78%
90 दिन$ 0--

Neutrino Index Token (XTN) क्या है

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

Neutrino Index Token (XTN) टोकन का अर्थशास्त्र

Neutrino Index Token (XTN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XTN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Neutrino Index Token (XTN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Neutrino Index Token (XTN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XTN प्राइस 0.03134406 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XTN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XTN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03134406 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Neutrino Index Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XTN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XTN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 101.11M USD है.
XTN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XTN ने 2.52 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XTN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XTN ने 0.00802108 USD की ATL प्राइस देखी.
XTN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XTN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XTN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XTN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XTN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:59:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.