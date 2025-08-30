NICP की अधिक जानकारी

neuron ICP मूल्य (NICP)

गैर-सूचीबद्ध

1 NICP से USD लाइव प्राइस:

$5.18
$5.18$5.18
-3.80%1D
USD
neuron ICP (NICP) मूल्य का लाइव चार्ट
neuron ICP (NICP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 5.18
$ 5.18$ 5.18
24 घंटे में न्यूनतम
$ 5.5
$ 5.5$ 5.5
24 घंटे में उच्चतम

$ 5.18
$ 5.18$ 5.18

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

$ 15.12
$ 15.12$ 15.12

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

-0.43%

-3.81%

-9.76%

-9.76%

neuron ICP (NICP) रियल-टाइम प्राइस $5.18 है. पिछले 24 घंटों में, NICP ने $ 5.18 के कम और $ 5.5 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NICP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.67 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NICP में -0.43%, 24 घंटों में -3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

neuron ICP (NICP) मार्केट की जानकारी

$ 928.28K
$ 928.28K$ 928.28K

--
----

$ 928.28K
$ 928.28K$ 928.28K

178.93K
178.93K 178.93K

178,928.0
178,928.0 178,928.0

neuron ICP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 928.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NICP की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.93K है, कुल आपूर्ति 178928.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 928.28K है.

neuron ICP (NICP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, neuron ICP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2054713009008 था.
पिछले 30 दिनों में, neuron ICP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4268174960 था.
पिछले 60 दिनों में, neuron ICP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0447577900 था.
पिछले 90 दिनों में, neuron ICP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1150332591506 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.2054713009008-3.81%
30 दिन$ -0.4268174960-8.23%
60 दिन$ +0.0447577900+0.86%
90 दिन$ +0.1150332591506+2.27%

neuron ICP (NICP) क्या है

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

neuron ICP (NICP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

neuron ICP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में neuron ICP (NICP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके neuron ICP (NICP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? neuron ICP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब neuron ICP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NICP लोकल करेंसी में

neuron ICP (NICP) टोकन का अर्थशास्त्र

neuron ICP (NICP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NICP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: neuron ICP (NICP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज neuron ICP (NICP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NICP प्राइस 5.18 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NICP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NICP से USD की मौजूदा प्राइस $ 5.18 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
neuron ICP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NICP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 928.28K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NICP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NICP की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.93K USD है.
NICP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NICP ने 15.12 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NICP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NICP ने 2.67 USD की ATL प्राइस देखी.
NICP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NICP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NICP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NICP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NICP का प्राइस का अनुमान देखें.
