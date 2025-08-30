Neuravox मूल्य ($VOX)
Neuravox ($VOX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $VOX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $VOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0304075 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $VOX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +7.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Neuravox का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $VOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.58K है.
आज के दिन के दौरान, Neuravox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Neuravox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Neuravox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Neuravox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+6.30%
|60 दिन
|$ 0
|+28.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
NeuraVox Project Description Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X. NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries. Key Features: AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.
