Neuralis AI लोगो

Neuralis AI मूल्य (NEURAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 NEURAI से USD लाइव प्राइस:

$0.02050714
$0.02050714$0.02050714
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Neuralis AI (NEURAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:00:02 (UTC+8)

Neuralis AI (NEURAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.170775
$ 0.170775$ 0.170775

$ 0.00946734
$ 0.00946734$ 0.00946734

--

--

+11.23%

+11.23%

Neuralis AI (NEURAI) रियल-टाइम प्राइस $0.02050714 है. पिछले 24 घंटों में, NEURAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEURAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.170775 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00946734 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEURAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +11.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Neuralis AI (NEURAI) मार्केट की जानकारी

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

--
----

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Neuralis AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEURAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.51K है.

Neuralis AI (NEURAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Neuralis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Neuralis AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034183351 था.
पिछले 60 दिनों में, Neuralis AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0187121438 था.
पिछले 90 दिनों में, Neuralis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0034183351+16.67%
60 दिन$ +0.0187121438+91.25%
90 दिन$ 0--

Neuralis AI (NEURAI) क्या है

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Neuralis AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Neuralis AI (NEURAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Neuralis AI (NEURAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Neuralis AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Neuralis AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NEURAI लोकल करेंसी में

Neuralis AI (NEURAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Neuralis AI (NEURAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEURAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Neuralis AI (NEURAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Neuralis AI (NEURAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEURAI प्राइस 0.02050714 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEURAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEURAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02050714 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Neuralis AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEURAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEURAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEURAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M USD है.
NEURAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEURAI ने 0.170775 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEURAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEURAI ने 0.00946734 USD की ATL प्राइस देखी.
NEURAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEURAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NEURAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEURAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEURAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:00:02 (UTC+8)

